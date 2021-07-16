Диетолог назвал магазинные продукты, которые не стоит употреблять регулярно

Врач-диетолог Маргарита Королева рассказала об опасности некоторых магазинных продуктов. Об этом сообщило ИА Nation News.

Она уточнила, что это касается всех рафинированных продуктов. Их употребление стоит ограничить, так как они в больших количествах негативно влияют на сердечно-сосудистую систему и работу кишечника.

«То, что лежит на прилавках, безопасно сегодня и сейчас, но при регулярном употреблении могут возникать проблемы», — пояснила Королева.

Она уточнила, что рафинированные продукты подверглись значительной переработки и организм не может их воспринимать естественным образом. Также это касается товаров со слишком большим сроком годности. Например, колбасы, масла, молока.

«Не рекомендуется употреблять постоянно готовые продукты, которые не требуют термической обработки или длительного приготовления. Например, лапша или каши быстрого приготовления», — заключила Королева.

Ранее диетолог Наталья Круглова рассказала, что на работу мозга негативное влияние оказывают не только алкогольные напитки, но и те, которые в своем составе содержат кофеин.