Диетолог назвал лучший продукт для избавления от шлаков

Укроп не только содержит большое количество витаминов, но и помогает очистить организм от шлаков. Об этом РИА «Новости» рассказал тренер-диетолог Павел Терехов.

Укроп — универсальная трава, его можно добавлять почти во все блюда и закуски, отметило РИА ФАН. При этом он содержит большое количество витаминов и полезных веществ, таких как бета-каротин, фолиевую кислоту и многие другие. Регулярное употребление укропа в пищу помогает очистить организм от шлаков и токсинов.

«Укроп может не только помочь восполнить недостаток витаминов и микроэлементов. Эта трава благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему, обладая сосудорасширяющим действием и укрепляя сосудистую стенку, стимулирует выведение желчи, обеспечивает послабление кишечника», — рассказал Терехов.

Укроп — далеко не единственное средство очищения от шлаков. Диетолог Светлана Фус рассказала, что подобным свойством обладают также квашеные огурцы.