Диетолог назвал лучшие напитки для 1 января

Быстро восстановиться после новогоднего застолья помогут безалкогольные напитки. Про рассол, который для россиян стало традиционным средством от похмелья, лучше забыть.

Врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский в интервью радио Sputnik рассказал, что быстро поправить здоровье после обилия тяжелой пищи и алкогольных напитков поможет употребление большого количества жидкостей. Лучше всех с этим справится вода.

«Сколько бы диетологи не рассуждали, лучше всего восстанавливает самочувствие и дает пользу чистая вода. Хороши свежевыжатые соки, но, конечно, со всеми ограничениями и противопоказаниями, связанными с ЖКТ», — сказал Бобровский.

Кефир и другие кисломолочные продукты также способствуют улучшению самочувствия.

С помощью столовой или лечебно-столовой минеральной воды можно организм обеспечить необходимыми водорастворимыми витаминами и минералами. Лучше брать слабогазированные напитки, либо перед употреблением открыть крышку и дать постоять минут 20-30, чтобы ушла избыточная газированность и не раздражала стенки кишечника.

По совету диетолога, после бурного застолья взбодриться помогут кофе или чай, но в умеренных количествах.

Отказаться в первый день новогодних праздников нужно от рассола, тонизирующих напитков и алкоголя. Бобровский отметил, что нельзя снимать похмелье небольшим количеством спиртного, это может отрицательно сказаться на скорости восстановления и дальнейшего самочувствия.