Диетолог назвал людей, которым опасно есть фрукты

Фруктовая кислота может спровоцировать обострение хронических болезней желудочно-кишечного тракта, заявила Ura.ru врач-диетолог, член национальной ассоциации диетологов, нутрициологов, кандидат медицинских наук Дарья Русакова. Она отметила, что людям с нарушением работы ЖКТ нельзя злоупотреблять фруктами.

«Фруктовые кислоты в избыточном количестве могут оказывать раздражающие действия на слизистую желудочно-кишечного тракта. У людей, имеющих хронические заболевания желудка и кишечника, это может спровоцировать обострение.<…> Мы говорим, что пищевые волокна полезные, но, если их слишком много, это может вызвать расстройство кишечника, диарею», — отметила диетолог.

Во время выращивания и транспортировки фруктов применяют химикаты, при избыточном потреблении это может вызвать негативные последствия для организма, предупредила врач.

Диетолог напомнила, что фрукты и овощи нужно тщательно мыть перед едой. Плохо вымытые плоды могут переносить различные заболевания кишечной группы. Это может вызвать разные типы отравления — как химическими веществами, так и бактериальными инфекциями.