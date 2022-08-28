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    28 августа 2022, 23:24

    Диетолог назвал людей, которым опасно есть фрукты

    Диетолог Русакова заявила, что кислота во фруктах может вызвать обострение болезней ЖКТ

    Полина Созыкина

    Фруктовая кислота может спровоцировать обострение хронических болезней желудочно-кишечного тракта, заявила Ura.ru врач-диетолог, член национальной ассоциации диетологов, нутрициологов, кандидат медицинских наук Дарья Русакова. Она отметила, что людям с нарушением работы ЖКТ нельзя злоупотреблять фруктами.

    «Фруктовые кислоты в избыточном количестве могут оказывать раздражающие действия на слизистую желудочно-кишечного тракта. У людей, имеющих хронические заболевания желудка и кишечника, это может спровоцировать обострение.<…> Мы говорим, что пищевые волокна полезные, но, если их слишком много, это может вызвать расстройство кишечника, диарею», — отметила диетолог.

    Во время выращивания и транспортировки фруктов применяют химикаты, при избыточном потреблении это может вызвать негативные последствия для организма, предупредила врач.

    Диетолог напомнила, что фрукты и овощи нужно тщательно мыть перед едой. Плохо вымытые плоды могут переносить различные заболевания кишечной группы. Это может вызвать разные типы отравления — как химическими веществами, так и бактериальными инфекциями.