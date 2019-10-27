Диетолог назвал главные ошибки родителей в кормлении детей

Для шестимесячных детей и старше родители начинают вводить некоторые продукты в качестве прикорма — в дополнение к грудному молоку или молочной смеси. Некоторые взрослые отдают предпочтение продуктам промышленного производства, в том числе кашам из коробок и пюре из баночек детского питания. По мнению диетолога, это неправильно: они включают много сахара и имеют однородную текстуру.

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«Если ребенок начинает пробовать твердую пищу, то он исследует, изучает структуры и вкусы, начинает понимать, что еда неоднородна, таким образом, у него формируется более широкое представление. Если же мы даем ему пюре, каши и молочные смеси, то ребенок становится пассивным», — уверена Мартинес.

Детям постарше не нужно давать колбасные изделия, наггетсы и рыбные палочки, пусть они и готовятся очень быстро. Вместо них стоит накладывать в тарелку ребенка мясо и свежую рыбу.

Кроме того, дети часто отказываются есть овощи, поэтому родители маскируют их в лазанье или блюдах из картофеля. Тем не менее взрослые не должны этого делать, считает врач. Им лучше в открытую употреблять свежие овощи, чтобы подать пример для формирования культуры правильного питания.

В Испании более 40% детей страдают от избыточной массы тела или ожирения. Вес набирается из-за неправильного калорийного питания, из-за которого организму не хватает важных для роста питательных веществ.