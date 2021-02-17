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    17 февраля 2021, 13:21

    Диетолог назвал главные ошибки при похудении

    Дарья Морозова

    Диетолог Ирина Писарева рассказала, что многие диеты вредны для здоровья. Об этом сообщил Life.

    По данным НСН, Писарева заявила, что опасны монодиеты, при которых питание ограничивается одним продуктом, например, гречкой или кефиром. Она уточнила, что в таком случае организм не получает достаточного количества полезных веществ. После окончания таких диет вес снова возвращается.

    Диетолог уточнила, что людям с заболеваниями ЖКТ нельзя на длительное время лишать себя полноценного питания.