Диетолог назвал фрукты, которые смертельно опасно сочетать с лекарствами

По данным издания, тропический фрукт содержит вещества, блокирующие работу ферментов.

Врач-диетолог Елена Соломатина пояснила, что содержащиеся в соке грейпфрута фуранокумарины нарушают работу цитохрома P45 — фермента, который расщепляет и выводит из организма лекарственные препараты. Также в этом цитрусовом содержатся флавоноиды — это натуральные красители, пищевые антиоксиданты и гликопротеины — они ухудшают обменные процессы.

«И эта триада может усилить воздействие препарата, который человек принимает, в 5–10 раз, но только не в положительную сторону, а, наоборот, во вред», — пояснила эксперт.

По словам Соломатиной, данные вещества могут очень сильно увеличить концентрацию действующего лекарства в организме человека или, наоборот, снизить его действие. А еще грейпфрут может снизить давление, если человек съел его перед приемом лекарств.

«Бывали случаи, когда людям выписывали препараты от инфаркта и инсульта, а они запивали лекарство грейпфрутовым соком. Произойдет снижение давления, проявится гипоксия — кислородное голодание, и человек умрет», — предупредила Соломатина.

Врач-диетолог отметила, что такое может произойти и при приеме транквилизаторов, антиаритмических препаратов или препаратов для потенции совместно с употреблением сока грейпфрута.

«Даже обезболивающие лекарства могут не подействовать, если накануне пациент употреблял фрукт или его фреш», — уточнила специалист.

Поэтому, чтобы избежать подобных процессов, лучше отказаться от грейпфрута в период приема лекарственных препаратов.

Однако не только грейпфрут опасен таким негативным воздействием. Помело, например, также нежелательно употреблять вместе с лекарствами, поскольку в его составе есть такие же кислоты, как и у грейпфрута. Сюда же относятся лайм и даже яблоко.

Врач-диетолог также уточнила, что есть около 80 препаратов, которые не стоит сочетать с приемом указанных фруктов.

«Это и противозачаточные таблетки, антиаритмические, антигистаминные лекарства, обезболивающие средства и некоторые другие», — пояснила Елена Соломатина.

Она порекомендовала проконсультироваться с врачом перед началом курса, чтобы точно знать, с чем можно сочетать принимаемый препарат, а с чем — нет.