Диетолог назвал дешевую альтернативу имбирю

По словам эксперта, помимо имбиря можно есть лук, чеснок, редиску, капусту и редьку. Эти продукты также богаты фитонцидами. Это летучие биологически активные вещества, эфиры, обычно с ними связан горький, острый, пряный вкус. Они разрушают вирусы.

Необходимо также употреблять растительные продукты, так как они имеют противовоспалительное действие.

«Противовоспалительный эффект позволяет снизить избыточный ответ организма на проникновение вируса. Им обладает куркума. Куркуму в этом плане даже называют первым противовоспалительным продуктом. Такой эффект есть и в ягодах — смородина, черника, клюква, малина», — сообщил Гинзбург.

Не стоит забывать и об антиоксидантах. Они отвечают за хороший обмен веществ. Большое количество антиоксидантов содержится в куркуме. В имбире же их практически нет. Кроме того, антиоксиданты содержат и окрашенные овощи — болгарский перец и томаты.