Диетолог назвал безопасные для жарки масла

Любой жир при длительном нагревании окисляется и выделяет вредные вещества. Поджаристая корочка раздражающе действует на слизистую оболочку желудка и кишечника.

Для жарки лучше использовать животные жиры, поскольку точка дымления у них выше, чем у растительных масел. Одним из самых относительно безопасных для жарки масел диетолог считает топленое масло гхи. Также подойдет небольшое количество вытопленного свиного жира.

Специалист советует вообще не использовать для жарки растительные масла, особенно рапсовое и льняное. Безопаснее приготовить на сливочном масле, но только для легкого обжаривания продукта, без доведения его до хрустящей корки.

Рапсовое и льняное масла лучше использовать только в холодном виде. Например, они подойдут для заправки салатов.

В свежем виде растительные масла полезны благодаря содержанию в них важных для организма жирных кислот. Однако важна умеренность и разнообразие.

Диетолог рекомендует хранить на кухонной полке хотя бы три−четыре вида масел. Это связано с тем, что в разных маслах содержатся разные жирные кислоты.