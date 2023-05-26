Здоровье 26 мая 2023, 01:01 Диетолог назвал безопасную норму хлеба в день Диетолог Аплетаева: два-три кусочка хлеба в день являются нормой для любого человека РИА «Новости»

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Врач-диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева назвала безопасную норму хлеба в день. Два-три кусочка будут оптимальным вариантом для любого здорового человека, написала Москва 24.

«Где-то два-три кусочка любого хлеба в день обычный здоровый человек, у которого нет каких-либо противопоказаний, может съедать», — допустила диетолог.

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Но если у человека есть лишний вес или сахарный диабет, ему лучше отказаться от белого хлеба из очищенной муки. Такой хлеб содержит быстрые углеводы. Ржаной хлеб не рекомендуется есть при заболеваниях желудочно-кишечного тракта.

Практически не имеет противопоказаний зерновой хлеб. Его можно есть даже при избыточном весе и диабете в таком же количестве, как и здоровым людям — два-три куска в день.

«Хорошо включать зерновой хлеб в рацион. Он содержит растворимые пищевые волокна и стимулирует моторику желудочно-кишечного тракта. Вообще это продукт достойный, если он качественно сделан», — подытожила врач.

Ранее сообщалось, что хлебобулочные изделия и сладости зачастую вызывают вздутие живота. Оно сопровождается дискомфортными ощущениями тяжести и распирания в области желудка.