Диетолог назвал безопасную дозу сахара в день

Врач-диетолог Дарья Русакова назвала оптимальное количество сахара, которое стоит съедать ежедневно. Об этом сообщило ИА Nation News.

Она рассказала, что количество сахара в рационе следует сократить до 50 граммов в день. Если же человек хочет похудеть, то его стоит ограничить до 25 граммов. Сюда также входит сахар, который содержится в соусах, выпечке, полуфабрикатах.

«В условиях города все углеводы откладываются в жиры и могут привести к развитию сахарного диабета и других метаболических нарушений», — пояснила Русакова.

Она посоветовала заменить эти продукты на цельнозерновые изделия, овощи, фрукты. При этом не стоит использовать большое количество сахарозаменителя.

«Некоторые виды сахарозаменителей вредны для здоровья и могут приводить к развитию онкологических заболеваний, если есть их в больших количествах», — рассказала Русакова.

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