Диетолог назвал альтернативу чесноку и имбирю для укрепления иммунитета

По ее словам, необходимо соблюдать целый комплекс мер в питании для укрепления иммунитета. Имбирь, лимон, лук и чеснок являются натуральными продуктами, поддерживающие естественную детоксикацию, оказывающие противобактериальное действие, потому обязательно должны быть в рационе.

Королева сообщила, что цинк необходим для поддержания внутриклеточной защиты. Лучше всего он сочетается с мясом, зерновыми, бобовыми, орехами и морепродуктами.

Также нужно пить как можно больше жидкости.

«И конечно, нельзя забывать про витамин С, в большом количестве содержащийся в овощах, фруктах и, кстати, квашенной капусте, являющейся прекрасным пробиотиком для кишечника, от которого на 80 процентов зависит качество нашей иммунной системы», — сообщила диетолог.