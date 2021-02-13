Диетолог назвал 6 правил питания, продлевающих жизнь

Долголетие человека напрямую связано с его образом жизни и диета также играет важную роль. Речь идет о пристальном внимании и контроле за продуктами и витаминами, которые мы употребляем. Чтобы продлить свою жизнь не обязательно придерживаться каких-то особых и сложно выполнимых правил.

Об этом изданию Express сообщил Амир Кхан, эксперт в области регенеративной медицины и основатель клиники Harley Street Skin.

Он подчеркнул, что при выборе продуктов надо отдавать предпочтение продукции фермерских хозяйств. В ней содержится меньше вредных элементов, консервантов и химикатов. Также необходимо помнить, что и для кишечника, и для планеты будет лучше, если съедаемая порция мяса или рыбы будет размером с ладонь. Это около 75 граммов.

По словам доктора Кхана, употребление необработанных углеводов является обязательным условием для длительного здоровья. Лучше исключить из рациона продукты с высоким гликемическим индексом, но добавить фрукты и овощи. Лучше сезонные, они не успели потерять свои полезные качества при хранении в холодильниках.

Исследования показывают, что снижение потребления калорий на 10-50% может увеличить максимальную продолжительность жизни.

«Естественно, ограничение калорий помогает уменьшить избыточную массу, которая несет в себе риск сокращения продолжительности жизни», — сказал доктор Кхан.

Эксперт также предложил активно пользоваться травами и специями. Они не только делают пищу вкуснее. Есть доказательства того, что они помогают в борьбе с определенными заболеваниями.

Кхан также посоветовал вместо обычной соли использовать морскую или гималайскую. Они содержат ряд полезных для здоровья минералов.

Известно, что кальций необходим для здоровья костей. «Однако исследования также показывают, что он может защитить от рака, диабета и сердечных заболеваний, а также снизить артериальное давление», — сообщил доктор.

Магний необходим для усвоения кальция, поэтому необходимы продукты, богатые и тем, и другим элементом. Хорошим источником являются сардины, белая фасоль, семена кунжута, капуста, миндаль и козий сыр.

Доктор Кхан сообщил, что витамин B12 помогает поддерживать уровень энергии и защищает от некоторых болезней. Известно, что его низкий уровень увеличивает риск возникновения слабоумия и болезни Альцгеймера.

Витамин В 12 также участвует в выработке здоровых эритроцитов, поддерживает сердечно-сосудистую и пищеварительную системы, защищает от некоторых видов рака. Он содержится в сардинах, скумбрии, лососе, говядине и баранине травяного откорма, в сыре фета, твороге и яйцах, полученных от кур свободного выгула.

Главный внештатный специалист по первичной медицинской помощи депздрава Москвы Андрей Тяжельников сообщил, что в условиях пандемии нельзя забывать о физической нагрузке и придерживаться сбалансированного питания. Но лишний вес лучше резко не сбрасывать.