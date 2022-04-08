Диетолог Назарова назвала четыре шага к избавлению от сахарной зависимости

Зависимость от сладкого и высокоуглеводной еды есть у многих с детства. Однако от нее можно избавиться в четыре шага, считает диетолог Софья Назарова. Об этом она рассказала изданию Solenka.info.

Чтобы перезагрузить мозг, нужно сделать разгрузочный день (или два — для тех, у кого есть опыт в голодании). За этот день мозг успеет «перезагрузиться», считает диетолог.

Следующим шагом нужно подключать к образу жизни физические нагрузки. Особенно долгие прогулки — это поможет избавить организм от уже накопленного сахара, написало ИА Nation News.

Всю вредную углеводную еду нужно убрать из дома. Если перестать ее покупать — соблазн будет меньше, чем когда такая еда постоянно хранится дома.

Наконец, Назарова посоветовала принимать витамины группы В. Например, витамин В1 поможет справиться со стрессом на фоне тяги к углеводам и сахару.