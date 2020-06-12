Диетолог научил бороться с зависимостью от сладкого

Сначала необходимо отказаться от всех продуктов, в которых содержатся углеводы.

Люди, которые особенно сильно зависимы от сладкого, должны будут на время забыть даже про свежие фрукты и ягоды. Эти продукты можно будет употреблять вновь спустя неделю после борьбы с зависимостью.

«Главное — выдержать первое время, а потом справляться с желанием съесть что-нибудь сладкое будет все легче», — заявил Паулун.

Кроме того, диетолог посоветовал больше двигаться, избегать стресса, пить много воды, высыпаться и больше употреблять пищи, богатой белками. Помимо этого стоит найти новые источники удовольствия. Сахар запускает систему вознаграждения в мозгу, но это можно сделать и с помощью ароматической ванны, музыки или просмотра фильма. А еще лучше забыть про полуфабрикаты и готовую покупную еду, потому что они содержат много дополнительного сахара и пустых калорий.

Все это упростит борьбу с зависимостью от сладкого, уверен диетолог.