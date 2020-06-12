    12 июня 2020, 14:38

    Диетолог научил бороться с зависимостью от сладкого

    Алена Макаренко

    Избавиться от зависимости от сладкого можно всего лишь за неделю. Советами поделился шведский диетолог Фредерик Паулун. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Expressen.
    Диетолог научил бороться с зависимостью от сладкого

    Сначала необходимо отказаться от всех продуктов, в которых содержатся углеводы.

    Люди, которые особенно сильно зависимы от сладкого, должны будут на время забыть даже про свежие фрукты и ягоды. Эти продукты можно будет употреблять вновь спустя неделю после борьбы с зависимостью.

    «Главное — выдержать первое время, а потом справляться с желанием съесть что-нибудь сладкое будет все легче», — заявил Паулун.

    Кроме того, диетолог посоветовал больше двигаться, избегать стресса, пить много воды, высыпаться и больше употреблять пищи, богатой белками. Помимо этого стоит найти новые источники удовольствия. Сахар запускает систему вознаграждения в мозгу, но это можно сделать и с помощью ароматической ванны, музыки или просмотра фильма. А еще лучше забыть про полуфабрикаты и готовую покупную еду, потому что они содержат много дополнительного сахара и пустых калорий.

    Все это упростит борьбу с зависимостью от сладкого, уверен диетолог.