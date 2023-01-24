Здоровье 24 января 2023, 18:37 Диетолог Наталья Круглова рассказала об оптимальных видах спорта для детей с лишним весом

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Лишний вес не редкость у детей в наше время, но эту проблему можно корректировать с помощью занятий спортом. Об этом Life рассказала врач-диетолог медицинского центра «Проект здоровья» Наталья Круглова.

По ее словам, лучше всего сделать выбор в пользу плавания, коньков, бега на лыжах и йоги. Но не стоит настаивать на том, к чему у ребенка не лежит душа. А также быть готовым к тому, что он сменит несколько секции, пока выберет понравившуюся.

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«В первую очередь мы обращаем внимание на физическое состояние ребенка, насколько для него доступен тот или иной вид спорта, потому что, к примеру, активные виды спорта у детей с ожирением и ожирением второй или третьей степени будут противопоказаны, поскольку это достаточно серьезная нагрузка на суставы и сердечно-сосудистую систему, особенно если ребенок до этого не занимался спортом регулярно», — рассказала Наталья Круглова.

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Также врач посоветовала показывать собственный пример. Поддерживать ребенка, заниматься вместе с ним. Еще хорошим решением станет кружок рядом с домом, это поможет не растерять энтузиазм.