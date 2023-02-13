Здоровье 13 февраля 2023, 12:26 Диетолог Наталья Круглова рассказала, чем опасны недожаренные яйца Unsplash

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Употребление в пищу плохо прожаренных яиц может быть опасным для здоровья из-за сальмонелл, вызывающих сальмонеллез. Об этом News.ru рассказала диетолог Наталья Круглова.

По ее словам, сальмонеллы погибают именно при термической обработке. Но, если она была недостаточной, то бактерии выживают. Причем поражать они могу как магазинные, так и домашние яйца. Поэтому крайне важно хорошо прожаривать яичницу или омлет.

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«Вопрос в микробиологической безопасности. И белок, и желток должны быть полностью термически обработаны. Либо омлет, либо вареное яйцо, а не глазунья или пашот. Главная опасность — заражение сальмонеллой. Сальмонеллез иногда переносится в тяжелой форме. Сальмонеллы гибнут именно во время термической обработки», — рассказала Наталья Круглова.

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Она также подчеркнула, что не стоит мыть яйца после покупкой и перед тем как положить их в холодильник. Это нарушает защитный слой и способствует проникновению внутрь бактерий. Кроме того, диетолог отметила, что срок годности готовых яиц становится короче, чем свежих.