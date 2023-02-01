Здоровье 01 февраля 2023, 13:21 Диетолог Наталья Круглова рассказала, чем нельзя завтракать зимой Unsplash

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Завтрак — это самый главный прием пищи, но в зимнее время нужно внимательнее относиться к выбору продуктов для него. Об этом радиостанции Sputnik сообщила врач-диетолог Наталья Круглова.

По ее словам, зимой больше всего тянет на сладкое, но простые углеводы лучше исключить. То есть не стоит в первый прием пищи есть только конфеты и шоколад, а также сдобу. Они могут служить дополнением, но никак не основной частью. В идеале завтрак должен быть хорошо сбалансирован и содержать достаточное количество белков, жиров и сложных углеводов.

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«Завтрак зимой должен быть достаточно плотным. Но при этом важно, чтобы в него входили продукты, содержащие пищевые волокна и витамины. Например, на завтрак зимой можно съесть омлет, отварные яйца или творог, но с обязательным добавлением цельнозерновых продуктов вроде мюслей или хлеба, а также фруктов. Я бы еще добавила источники растительных жиров, например, горсть орехов», — рекомендовала Наталья Круглова.

Она также призвала отказаться от слишком легких завтраков. Например, только йогурта или бутерброда не хватит, чтобы зарядиться энергией.