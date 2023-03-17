Здоровье 17 марта 2023, 12:09 Диетолог Наталья Круглова объяснила, почему важно совмещать кардио и силовые тренировки Unsplash

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Когда человек худеет и подключает к процессу спорт, крайне важно совмещать силовые тренировки с кардио. Об этом News.ru рассказала диетолог Наталья Круглова.

По ее словам, вес уходит только тогда, когда создается дефицит калорий. Поэтому и важно совмещать разные виды нагрузок. Кардиотренировка хоть и направлена на сжигание жировых отложений, но только ее недостаточно.

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«Силовая нагрузка укрепляет мускулатуру и увеличивает ее массу, что увеличивает расход калорий просто на обеспечение работы мышечных волокон. Чем мышечной массы больше, тем больше требуется энергии. Это влияет на скорость обменных процессов», — рассказала Круглова.

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Она также добавила, что на диете стоит избегать продуктов, которые провоцируют аппетит. Например, соусов, специй и соли.

Наталья Круглова также рекомендовала не отказываться от сладкого на 100%. Такие жесткие запреты приводят к срывам и повышенной тревожности. Также диетолог напомнила о вреде сладких газированных напитков. Вот от них лучше полностью отказаться.

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