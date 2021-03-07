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    07 марта 2021, 17:11

    Диетолог нашел замену стакану молока перед сном

    Алена Макаренко

    Употребление на ночь кисломолочных продуктов не оказывает благотворного влияния на организм. Диетолог Алексей Ковальков нашел им замену. Своей теорией он поделился на YouTube-канале.

    Диетолог нашел замену стакану молока перед сном

    Стакан молока на ночь дает 1,5 чайной ложки лактозы — молочного сахара, влияющего на выброс инсулина.

    «И на кисломолочные продукты выделяется инсулин», — пояснил врач.

    Он посоветовал также убрать из вечернего меню каши, медленные углеводы и фрукты. В поздний час лучше съесть небольшой кусочек мяса, рыбы или морепродуктов, а также сырых овощей, посоветовал Ковальков.

    А для перекуса в течение дня подойдут помидоры, огурцы, нарезанный болгарский перец со специями, небольшая порция йогурта с отрубями и яблоками.

    Ранее врач предупредил об опасности остывшего кофе. В любом напитке при комнатной температуре со временем начинают развиваться различные микроорганизмы. Черный кофе терпит несколько часов, но этот напиток с добавлением молока или сливок лучше надолго не оставлять.