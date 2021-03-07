Диетолог нашел замену стакану молока перед сном

Употребление на ночь кисломолочных продуктов не оказывает благотворного влияния на организм. Диетолог Алексей Ковальков нашел им замену. Своей теорией он поделился на YouTube-канале.

Стакан молока на ночь дает 1,5 чайной ложки лактозы — молочного сахара, влияющего на выброс инсулина.

«И на кисломолочные продукты выделяется инсулин», — пояснил врач.

Он посоветовал также убрать из вечернего меню каши, медленные углеводы и фрукты. В поздний час лучше съесть небольшой кусочек мяса, рыбы или морепродуктов, а также сырых овощей, посоветовал Ковальков.

А для перекуса в течение дня подойдут помидоры, огурцы, нарезанный болгарский перец со специями, небольшая порция йогурта с отрубями и яблоками.

Ранее врач предупредил об опасности остывшего кофе. В любом напитке при комнатной температуре со временем начинают развиваться различные микроорганизмы. Черный кофе терпит несколько часов, но этот напиток с добавлением молока или сливок лучше надолго не оставлять.