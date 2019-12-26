Диетолог нашел у половины депутатов Госдумы лишний вес

«Из 449 народных избранников у 196 (43,6%) имеется разная степень ожирения», — отметила Мухина.

По ее словам, у 121 (26,9%) наблюдается первая степень ожирения, у 64 (14,2%) можно заметить вторую степень, у 11 (2,4%) — третью. Мухина добавила, что нормальный вес имеют 253 человека (56%) состава нижней палаты парламента.

Врач-диетолог уточнила, что в большей степени ожирению подвержены депутаты-мужчины — все из-за того, что в Госдуме их просто больше, чем женщин. Мухина рассказала, что проводила диагностику депутатов проводила визуально по их фотографиям, размещенным на сайте Госдумы, где парламентарии изображены в половину роста.

В то же время специалист не исключила, что в ее анализе есть погрешности, так как фотографии трехлетней давности.

«За это время кто-то из них мог похудеть», — отметила Мухина.

В декабре Росстат опубликовал данные исследования рациона россиян в 2018 году. Специалисты применяли весы и ростомеры, чтобы определить долю населения с лишним весом и предрасположенных ожирению. Как показали результаты, более 50% сограждан имеют предрасположенность к избыточной массе тела.