Диетолог напомнил о вреде маргарина
Диетолог Елена Де ла Фуэнте рассказала, чем маргарин опасен для человека. Он увеличивает шансы получить болезнь Альцгеймера. Об этом сообщил портал «Экономика сегодня».
Она рекомендовала уменьшить потребление этого продукта, заменив его на другие вкусные, но безвредные альтернативы. Например, небольшое количество оливкового масла способно замедлить старение организма, если приправить им салат из овощей и орехов.
К опасными диетолог отнесла любые продукты с высоким содержанием трансжиров. Это не только маргарин, но и обжаренные в масле мясо и овощи, сладкие напитки. Подобная еда ускоряет старение организма, что было подтверждено учеными университета Орегона.