Диетолог Найду заявила, что черника снижает риск деменции

Диетолог Ума Найду посоветовала есть чернику, чтобы снизить риск развития деменции. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на CNBC.

Он рассказала, что черника замедляет старение и помогает поддерживать психическое здоровье. В ней много флавоноидов, которые положительно влияют на работу мозга.

Также в чернике содержится фолиева кислота, которая полезна для иммунитета. Найду уточнила, что лучше всего есть этот продукт в свежем виде.

Диетолог Дюваль рассказала, что весной в меню следует включить больше овощей и фруктов, поскольку организм перестраивается после зимы и нуждается в дополнительных витаминах.

Она отметила, что петрушка снимает отеки и повышает настроение, а редис улучшает работу ЖКТ — их можно добавлять в салаты. Не стоит забывать и о белке, но лучше выбирать диетическое мясо — индейку или крольчатину.

В день должно быть три приема пищи, а между завтракам и обедом можно съесть фруктов. Меню на неделю диетолог посоветовала составлять заранее, чтобы избежать лишних трат и вредных перекусов.