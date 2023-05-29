Здоровье 29 мая 2023, 19:03 Диетолог Музыченко: замачивание позволит избавиться от нитратов в овощах и фруктах

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Снизить содержание нитратов в овощах и фруктах можно благодаря их замачиванию в солевом растворе. Об этом сообщила нутрициолог-диетолог Антонина Музыченко телеканалу «Санкт-Петербург».

По словам специалиста, перед употреблением овощи и фрукты необходимо тщательно промыть, после чего их следует поместить в специальный раствор на 15-20 минут. Также избавиться от нитратов можно, очистив продукты от кожуры.

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Диетолог отметила, что существенное количество нитратов находится в черенке овощей.