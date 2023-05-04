Здоровье 04 мая 2023, 18:07 Диетолог Музыченко: в ранней клубнике содержатся нитраты, опасные для здоровья

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Российские магазины начали массово продавать клубнику, однако сезон ягоды еще не начался. Об опасности употребления ранней клубники рассказала нутрициолог и диетолог Антонина Музыченко в беседе с «Газетой.Ru».

По словам специалиста, в южных регионах страны сезон клубники начинается не раньше конца мая. Для быстрого выращивания ягоды недобросовестные производители используют нитраты, в итоге употребление такого продукта грозит появлением аллергии и дерматита.

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Как сообщил сайт «Ридус», детям есть раннюю клубнику противопоказано.