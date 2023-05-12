Здоровье 12 мая 2023, 15:58 Диетолог Музыченко посоветовала добавлять в овсянку топленое масло и орехи

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Многие считают овсянку идеальным продуктом на завтрак. Для того, чтобы блюдо было действительно полезным, в него нужно добавить жиры и белки, рассказала диетолог-нутрициолог Антонина Музыченко «Народным новостям».

По словам специалиста, для благоприятной работы организма нужны все виды органических веществ. Сбалансированный завтрак получится, если к овсянке добавить топленое масло, орехи и легкоусвояемый белок в виде яиц.

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Диетолог также отметила, что овсянка является источником энергии и углеводов.