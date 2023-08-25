Здоровье 25 августа 2023, 16:32 Диетолог Мухина заявила, что тяга к мучному говорит о стрессе

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Тяга к мучному может свидетельствовать о стрессе и недостатке глюкозы в организме. Такой информацией поделилась врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина. Об этом сообщила «Москва 24».

Специалист пояснила, что в мучном содержатся углеводы. Эти вещества преобразуются в глюкозу. К мучному может тянуть при гипогликемии, когда уровень глюкозы в крови снижается. Такое происходит после физических нагрузок, написало радио «КП».

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«Мышцы человека работают на гликогене. Это, можно сказать, запасенная глюкоза. Если есть интенсивные физические нагрузки у спортсменов или просто на даче человек перетрудился, запас гликогена тратится», — пояснила Мухина.