Здоровье 16 мая 2023, 13:22 Диетолог Мухина: употребление минеральной воды улучшит работу кишечника

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Минеральная вода позволяет восполнить недостаток калия и магния в организме и улучшает работу желудочно-кишечного тракта. Об этом рассказала врач-диетолог Марият Мухина в беседе с «Народными новостями».

По словам специалиста, также газировка способна притупить чувство голода и станет отличным помощником в похудении. Кроме того, минеральная вода снабжает организм человека кислородом.

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Диетолог отметила, что в день можно употреблять не более одного стакана газированной воды, слишком обильное питье может вызвать отеки и целлюлит.