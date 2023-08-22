Здоровье 22 августа 2023, 12:25 Диетолог Мухина сообщила, что чрезмерное употребление картофеля может привести к развитию сахарного диабета

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Врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина в беседе с изданием «Москва 24» сообщила, что частое употребление картофеля может привести к набору веса и даже к развитию сахарного диабета.

Как объяснила медик, картофель так же быстро повышает уровень глюкозы в крови, как и сахар.

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«Самая большая опасность картофеля заключается в его высоком гликемическом индексе. Если у глюкозы он равен 100, то у жареного картофеля — 95», — добавила диетолог.

Если у человека нет физической нагрузки, то картофель отложится виде жира. Кроме того, в этом продукте содержится много крахмала, который нарушает усвоение йода, заключила Мухина.