Здоровье 30 августа 2023, 16:15 Диетолог Мухина рассказала о пользе яичной скорлупы для опорно-двигательного аппарата

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Яичная скорлупа является прекрасным источником фосфора и кальция и может предупреждать развитие остеопороза у людей старшего возраста. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

Она объяснила, что с возрастом кости становятся более хрупкими, поэтому нужно включать в рацион калий. Для этого и подойдет яичная скорлупа. Но перед употреблением ее нужно тщательно промыть, а потом еще и прогреть в духовке. Таким образом можно обезопасить себя от возможного сальмонеллеза.

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После скорлупу нужно измельчить и есть не больше чайной ложки в день. Для лучшего эффекта ее можно смешать с небольшим количеством лимонного сока.

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