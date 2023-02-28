Здоровье 28 февраля 2023, 13:06 Диетолог Мухина рассказала, кому противопоказана кетогенная диета Unsplash

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В последнее время набирает популярность кетогенная диета, характеризующаяся употреблением пищи с высоким содержанием жиров и умеренным содержанием белков. О том, кому противопоказан такой тип питания, рассказала врач-диетолог Марият Мухина в беседе с Life.

По словам специалиста, при кетогенной диете людям необходимо отказаться от употребления хлеба, выпечки, фруктов, круп. Основной рацион должен состоять на 75% из жирных продуктов и на 15% из белковой пищи. Такое питание способствует гипогликемии, то есть значительно снижается уровень сахара в крови.

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Диетолог подчеркнула, что кетогенная диета противопоказана людям с сахарным диабетом, болезнями желчного пузыря и нарушениями в работе почек.

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