Здоровье 24 января 2023, 23:28 Диетолог Мухина рассказала, какие продукты ускоряют рост мышц Диетолог Мухина посоветовала употреблять нежирную говядину для роста мышц

Читать 360tv в

Некоторые продукты способствуют ускорению роста мышц. Диетолог Марият Мухина рассказала, какую еду стоит добавить в свой рацион. Об этом сообщил LIFE.

По словам специалиста, в основу системы питания должны лечь куриные яйца, нежирная говядина, куриное мясо. Эти продукты богаты белком, в котором содержится аминокислота лейцин. При этом куриный желток богат цинком. Нежирная треска также может поспособствовать росту мышц благодаря ненасыщенным жирным кислотам омега-3 и омега-6 в составе, написал RT.