24 января 2023, 23:28
Диетолог Мухина рассказала, какие продукты ускоряют рост мышц
Диетолог Мухина посоветовала употреблять нежирную говядину для роста мышц
Некоторые продукты способствуют ускорению роста мышц. Диетолог Марият Мухина рассказала, какую еду стоит добавить в свой рацион. Об этом сообщил LIFE.
По словам специалиста, в основу системы питания должны лечь куриные яйца, нежирная говядина, куриное мясо. Эти продукты богаты белком, в котором содержится аминокислота лейцин. При этом куриный желток богат цинком. Нежирная треска также может поспособствовать росту мышц благодаря ненасыщенным жирным кислотам омега-3 и омега-6 в составе, написал RT.
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