Здоровье 20 июня 2023, 21:04 Диетолог Мухина рассказала, как не отравиться шаурмой Диетолог Мухина посоветовала не покупать шаурму в жару

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В жаркую погоду лучше отказаться от покупки шаурмы. Таким мнением поделилась диетолог Марият Мухина. Об этом сообщили «Народные новости».

Медик пояснила, что в летнее время бактерии распространяются намного быстрее. На еду могут садиться насекомые, которые являются переносчиками заболеваний.

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«Мы должны быть уверены в том, что точка за лицензирована и есть ли медицинская книжка у всех работников», — рассказала Мухина.

Если же вы все-таки решились купить еду на улице, важно убедиться, что еда готовится не в том месте, где передаются деньги, написал infox.ru.