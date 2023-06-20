20 июня 2023, 21:04
Диетолог Мухина рассказала, как не отравиться шаурмой
Диетолог Мухина посоветовала не покупать шаурму в жару
В жаркую погоду лучше отказаться от покупки шаурмы. Таким мнением поделилась диетолог Марият Мухина. Об этом сообщили «Народные новости».
Медик пояснила, что в летнее время бактерии распространяются намного быстрее. На еду могут садиться насекомые, которые являются переносчиками заболеваний.
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«Мы должны быть уверены в том, что точка за лицензирована и есть ли медицинская книжка у всех работников», — рассказала Мухина.
Если же вы все-таки решились купить еду на улице, важно убедиться, что еда готовится не в том месте, где передаются деньги, написал infox.ru.
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