Здоровье 15 июня 2023, 13:32 Диетолог Мухина рассказала, что ферментированный кофе считается наиболее полезным для здоровья

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Врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина в разговоре с «Москвой 24» объяснила, почему ферментированный кофе наиболее полезен для здоровья. Зерна этого кофе, по ее словам, тщательно очищают и подвергают обработке.

«Самым лучшим, обогащенным считается кофе, зерна которого прошли через пищеварительную систему животного. Плоды кофе съедают слоны, обезьяны, мусанги (малайская пальмовая куница. — ред.), и потом эти зернышки выходят естественным путем», — сообщила медик.

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В таком кофе содержится больше полезных микроэлементов и аминокислот, чем в обычном. Напиток с добавлением ферментированного кофе может быть полезен при дисбактериозе, улучшая синтез нейропептидов, резюмировала Мухина.