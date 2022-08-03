Диетолог Мухина рассказала, чем можно заменить соль

Доктор медицинских наук, врач-диетолог Марият Мухина заявила, что обычная пищевая соль может нанести серьезный ущерб для здоровья человека. Чем заменить этот продукт, она рассказала в беседе с радиостанцией Sputnik.

Специалист пояснила, что у некоторых людей соль вызывает полунаркотическую зависимость.

«Мы проводили исследование с вкусовыми сосочками людей. Некоторые люди привыкают к соли в качестве вкусового стимулятора. У них развивается полунаркотическая зависимость от соли. Им постоянно нужно повышать ее дозу, чтобы раздражать вкусовые сосочки на языке. Они еще не попробовали еду, а уже начинают ее солить. Они заранее знают, что блюдо покажется им недостаточно соленым, и пытаются это исправить», — отметила Мухина.

Чтобы избавиться от зависимости, диетолог рекомендует добавлять в пищу «соль без соли», то есть соль с пониженным содержанием хлорида натрия. Такая соль не задерживает воду в организме, богата йодом, калием, серой и железом.

Специалист посоветовала обратить внимание на костромскую черную соль или розовую соль.