Здоровье 08 июня 2023, 15:27 Диетолог Мухина предупредила, что злоупотребление ягодами и фруктами может вызвать язву желудка

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Чрезмерное употребление фруктов и ягод в летнее время может нанести вред организму. Об этом «Народным новостям» рассказала диетолог Марият Мухина.

По ее словам, злоупотребления могут вызвать снижение иммунитета. Кроме того, слишком много фруктов и овощей могут негативно сказаться на желудочно-кишечном тракте.

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«Сейчас все накинулись на ягоды, на травы, грибы и экзотические фрукты. Получается, что с одной стороны, кислые ягоды имеют огромное количество яблочной и янтарной кислоты в составе, но они травмируют слизистую ЖКТ и могут вызывать обострение хронических заболеваний, особенно язву, гастрит. Также они забирают наши антитела, которые борются с онкологическими клетками, вирусами, бактериями», — сказала Марият Мухина.

Врач посоветовала не есть в день более 600 граммов свежих фруктов и овощей в день. Кроме того, лучше покупать фермерские продукты, чтобы не нарваться на нитраты и пестициды.

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