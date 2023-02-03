Здоровье 03 февраля 2023, 18:57 Диетолог Мухина предупредила, что употребление личи может привести к смерти Диетолог Мухина рассказала, что плоды личи понижают сахар в крови

Читать 360tv в

Плоды личи могут быть опасны для жизни. Такой информацией поделилась диетолог Марият Мухина. Об этом сообщил журнал «Слово и дело».

Реклама

Специалист пояснила, что личи на российский рынок привозят недозревшими. Такие плоды содержат вещество гипоглицин, которое понижает уровень сахара в крови. При употреблении большого количества неспелых плодов можно столкнуться с гипогликемией. Мухина напомнила, что резкое падение уровня сахара может привести к коме, воспалению мозга и даже смерти, написал infox.ru.