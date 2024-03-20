Здоровье 20 марта 2024, 17:24 Диетолог Мухина посоветовала пройти диспансеризацию перед постом

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Перед тем, как принимать решение держать пост, лучше пройти диспансеризацию и удостовериться, что нет противопоказаний. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказала диетолог Марият Мухина.

Она посоветовала обратиться хотя бы в ближайшую поликлинику. Там назначат обследование у основных врачей. В случае, если найдутся какие-то заболевания или противопоказания, то лучше заняться духовным очищением.

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«Я как врач основной упор рекомендую делать на духовное очищение, а не на телесный пост, потому что некоторым он противопоказан. Потом у нас сдвинутся камни в желчном пузыре, будут гастроэнтерологические осложнения», — подчеркнула эксперт.

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