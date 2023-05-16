Здоровье 16 мая 2023, 18:37 Диетолог Мухина посоветовала пить воду низкой минерализации

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Вокруг минеральной воды есть много мифов, многие называют ее вредной и вызывающей отеки, но врач-диетолог Марият Мухина не согласна с этими мнениями. Об этом сообщили «Народные новости».

«Минеральная вода бывает разная, она бывает низкой, средней или высокой минерализации. Минеральная вода низкой минерализации очень полезна и ее советуют пить хотя бы раз в день. Это связано с тем, что у нас теряются электролиты и у многих существует недостаток кальция, калия, магния», — сказала Марият Мухина.

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Она добавила, что стоит ограничить потребление одним стаканом в день. Она в том числе притупляет аппетит и помогает сбросить вес.

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