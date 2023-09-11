Здоровье 11 сентября 2023, 11:28 Диетолог Мухина посоветовала не разогревать в микроволновке грудное молоко и детские смеси

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Магнетрон, установленный в микроволновке, вырабатывает микроволны частотой 2450 МГц, которые влияют на молекулы воды в еде. По словам диетолога Марият Мухиной, ни в коем случае нельзя греть в ней грудное молоко и детские смеси, написал сайт «Аргументы и факты».

В разогретом молоке вырабатываются нейротоксины, которые деформируют нервную систему, а вырабатываемые нефротоксины считаются ядом для почек, сообщило utro.ru.

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В зерновых кашах, по словам медика, вырабатываются свободные радикалы — молекулы, которые пополняют потерянный электрон за счет здоровых клеток слизистой ЖКТ. В будущем такая еда может привести к летальному исходу.