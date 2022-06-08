Диетолог Мухина посоветовала не покупать продукты в нарезке

Диетолог Марият Мухина объяснила, почему продукты в виде нарезки, например, сыры и колбасы, могут быть опасными для здоровья. Об этом она сообщила радиостанции Sputnik.

По словам специалиста, ретейлеры могут продавать таким образом товары с истекшим сроком годности.

«Зачастую именно с помощью нарезки недобросовестные продавцы, ретейлеры продовольственных товаров, уходят от срока годности продуктов. Они нарушают безопасную производственную упаковку, делают нарезку и ставят свой срок годности. В итоге получается некачественная еда, обсемененная штаммами грибов, кишечными бактериями и другими болезнетворными и условно патогенными микроорганизмами. В этом случае есть опасность возникновения кишечных инфекций или пищевой токсикоинфекции (отравления, — ред.)», — отметила она.

Диетолог подчеркнула, что даже если употребление некачественной нарезки не спровоцирует развитие инфекционного заболевания, оно все равно отразится на иммунитете.