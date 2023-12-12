Здоровье 12 декабря 2023, 18:43 Диетолог Мухина посоветовала не переедать при простуде

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Во время простудных заболеваний и ОРВИ очень важно не переедать. Такие меры позволят организму быстрее справиться с вирусами, сообщила врач-диетолог Марият Мухина в беседе с Life.

По словам специалиста, при вирусных инфекциях стоит позволить организму сосредоточиться не на работе желудочно-кишечного тракта, а дать энергию для борьбы с болезнью. Так, лучше отказаться от употребления мяса и сладостей.

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Врач также посоветовала практиковать двухразовое питание, ввести в рацион животные жиры и завтракать не ранее 12 часов.