Здоровье 21 ноября 2023, 16:31 Диетолог Мухина посоветовала есть лосось и скумбрию для здоровья сердца

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Правильный и сбалансированный рацион может сохранить здоровье сердце и предотвратить его заболевания. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

В частности, она порекомендовала есть продукты, богатые омегой-3. Например, жирные кислоты в большом количестве содержатся в рыбе.

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«Омега-3 жирные кислоты полезны для сердечной мышцы. Одним из лидеров по их содержанию является лосось», — рассказала врач.

Также он посоветовала добавить в рацион сардины, скумбрию и сельдь.

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