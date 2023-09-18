18 сентября 2023, 11:05
Диетолог Мухина порекомендовала не хранить крупы в полиэтиленовых пакетах
Врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина в беседе с изданием «Москва 24» посоветовала россиянам не хранить крупы в полиэтиленовых пакетах и во влажном месте. По ее словам, при таких условиях могут образоваться грибы и споры.
Эксперт предупредила, что избавиться от плесени, просто сварив крупу, не получится. Что касается пакетов, они могут выделять вредные вещества, которые оказывают влияние на свойства продукта.
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В крупах, которые хранятся на свету, происходит разрушение витаминов, добавила диетолог.
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