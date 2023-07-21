Здоровье 21 июля 2023, 13:39 Диетолог Мухина порекомендовала людям с проблемами ЖКТ отказаться от цельнозернового хлеба

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Людям, которые имеют заболевания желудочно-кишечного тракта, стоит отказаться от употребления цельнозернового хлеба. По словам врача-диетолога, доктора медицинских наук Марият Мухиной, этот продукт может ухудшить состояние, написала «Москва 24».

Также от хлеба стоит отказаться тем людям, у которых есть личная непереносимость продукта. Иммунная система мгновенно даст реакцию, если человек все же решил съесть хотя бы кусок.

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Мухина объяснила, что организм воспримет данную еду фактически как вирус или бактерию.