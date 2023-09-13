13 сентября 2023, 19:01
Диетолог Мухина назвала тыкву и морковь самыми полезными продуктами для пожилых людей
Одними из самых полезных продуктов для здоровья пожилых людей считаются тыква, морковь и фиолетовый картофель. Об этом сообщила врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина в беседе с «Москвой 24».
По словам специалиста, в фиолетовом картофеле содержится большое количество антоцианов, которые являются противораковыми веществами. Морковь богата витамином А, он необходим для здоровья глаз.
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Диетолог отметила, что тыква и ее семечки способствуют активной мозговой деятельности и улучшают пищеварение.
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