Здоровье 05 июля 2023, 12:04 Диетолог Мухина назвала смузи с содержанием белков, жиров и углеводов самым полезным для здоровья

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Самым полезным напитком, который сможет заменить полноценный прием пищи, является смузи с содержанием белков, жиров и углеводов. Об этом сообщила врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина в беседе с «Москвой 24».

По словам специалиста, в смузи рекомендуется добавить творог, кокос, различные фрукты и ягоды. Такой напиток будет богат полезными аминокислотами и поспособствует улучшению настроения.

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Врач отметила, что в качестве подсластителя в смузи можно добавить безвредный углевод трегалозу.