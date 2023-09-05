Здоровье 05 сентября 2023, 18:57 Диетолог Мухина: мед и корень женьшеня помогут снять усталость

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Добавление в рацион меда, корня женьшеня и настойки элеутерококка поможет избавиться от чувства усталости. Об этом сообщила врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина в беседе с «Москвой 24».

По словам специалиста, в этих продуктах содержится большое количество адаптогенов, которые способствуют своего рода встряске организма. Такими веществами также богаты клюква, брусника и черника.

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Кроме того, отлично снимают усталость гречка, яйца, урбеч, киноа и семена чиа, добавила диетолог.