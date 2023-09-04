Здоровье 04 сентября 2023, 15:24 Диетолог Мухина: кофе нельзя сочетать с алкоголем и содержащими железо продуктами

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Кофе нежелательно употреблять вместе с алкогольными напитками и содержащими железо продуктами. Об этом сообщила врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина в беседе с «Москвой 24».

По словам специалиста, когда человек одновременно пьет кофе и алкоголь, он перестает чувствовать степень опьянения. Кроме того, содержащиеся в бодрящем напитке вещества затрудняют всасывание железа, которым богаты орехи, чечевица, гречка и бобовые.

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Врач также отметила, что лучше всего кофе пить через час после еды.