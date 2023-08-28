Здоровье 28 августа 2023, 18:08 Диетолог Мухина: дыню нельзя сочетать с кисломолочными продуктами

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Употребление дыни с кисломолочными продуктами может привести к нарушениям в работе желудочно-кишечного тракта. Об этом сообщила врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина в беседе с «Москвой 24».

По словам специалиста, основными симптомами подобных нарушений в организме станут тошнота и метеоризм.

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Кроме того, дыню нельзя сочетать с алкогольными напитками, особенно с пивом, добавила диетолог.